POL-KS: Graffiti-Schmierereien an sieben Stellen in Henkelstraße: Polizei nimmt dank Anwohner drei Verdächtige fest

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Dank des schnellen Hinweises eines Anwohners aus der Kasseler Henkelstraße haben Streifen des Polizeireviers Nord in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen. Der Zeuge hatte gegen 4 Uhr beobachtet, wie die drei dunkel gekleideten Männer eine Hauswand besprüht hatten. Sofort alarmierte er die Polizei und behielt die Täter im Blick, bis sie in Richtung Holländische Straße flüchteten. Bei der Fahndung der hinzugeeilten Streifen klickten nur wenige Augenblicke später in unmittelbarer Nähe die Handschellen für die Tatverdächtigen im Alter von 16, 20 und 26 Jahren, deren Hosen und Schuhe Farbanhaftungen aufwiesen. Zudem fanden die Polizisten in ihren Taschen und Beuteln mehrere Spraydosen sowie farbverschmierte Handschuhe, die sichergestellt wurden. An sieben Hauswänden und Rollläden stellten die Polizisten schließlich frische Graffitis in schwarzer und weißer Farbe fest. Bei den Schmierereien handelt es sich um einzelne Worte mit unbekannter Bedeutung. Auch ein Graffiti mit Hammer und Sichel fanden die Beamten, weshalb auch ein politisches Motiv für die Schmierereien derzeit nicht auszuschließen ist. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Die beiden 16 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Landkreis Kassel mussten die Polizisten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten. Bei der Überprüfung ihres 26-jährigen Komplizen aus Kassel stellte sich heraus, dass er mit einem Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen einer anderen Straftat gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe von 750 Euro bezahlte, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

