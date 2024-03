POL-KS: Mehrere Müllcontainer und Hecke in Flammen: Polizei erbittet Täterhinweise im Philippinenhöfer Weg

Kassel (ots) - Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Niestetal-Heiligenrode. Ein in dem Drei-Parteien-Haus wohnender Mann bemerkte zunächst eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss. Das dort festgestellte Feuer war bereits ...

