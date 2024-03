Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bietet Fahrrad-Codierung am 15. März im Fahrradparkhaus am Kasseler Rathaus an: Anmeldung erforderlich

Kassel (ots)

Kassel: Die Kasseler Polizei bietet am Freitag, dem 15. März 2024, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr eine kostenlose Fahrrad-Codierung im Fahrradparkhaus am Kasseler Rathaus an (Zufahrt über die Obere Karlsstraße oder den Rathaus Innenhof). Im Vorfeld ist jedoch eine Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Die Anmeldung und Terminvergabe im Vorfeld ist erforderlich, weil jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist. Interessierte melden sich daher bitte werktags, zwischen 10 und 16 Uhr, telefonisch unter 0561 - 17171 im Kasseler Polizeiladen.

Zum Termin selbst muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

