Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt: Verursacher ohne Führerschein flüchtet zu Fuß; anderer Fahrer hat 1,3 Promille

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Zu einem nicht alltäglichen Auffahrunfall mit einem Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr in den Kasseler Stadtteil Forstfeld gerufen. Wie die aufnehmenden Polizisten zum Unfallhergang berichten, waren die drei beteiligten Fahrzeuge auf der Waldemar-Petersen-Straße in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Radestraße hatten ein VW Polo und ein dahinterfahrender Ford Kastenwagen verkehrsbedingt anhalten müssen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit hatte dies der nachfolgende Fahrer eines VW Passat zu spät erkannt und war ungebremst auf den Transporter aufgefahren, der durch die Kollision wiederum auf den Polo aufgeschoben wurde. Nach dem Unfall hatten der Fahrer und der Beifahrer den demolierten Passat stehen lassen und waren eilig zu Fuß geflüchtet, so die Unfallzeugen. Die 61-jährige Polo-Fahrerin aus Kassel erlitt leichte Verletzungen, weshalb Rettungskräfte sie vorsorglich in ein Krankenhaus brachten. Der 35-jährige Fahrer des Kastenwagens war zwar unverletzt geblieben, dafür stellten die Polizisten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus Rotenburg an der Fulda ergab, dass er rund 1,3 Promille intus hatte, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Während der Passat und der Transporter abgeschleppt wurden, kehrte letztlich der geflüchtete Beifahrer an die Unfallstelle zurück. Er gab reumütig an, dass er aus Angst weggelaufen war, nachdem sein am Steuer sitzender Bekannter die Beine in die Hand genommen hatte. Die Fahndung nach dem 26-jährigen Fahrer aus Homberg (Efze) verlief zwar ohne Erfolg, der mutmaßliche Grund für seine Flucht, ein sechsmonatiger Führerscheinentzug, konnte aber schnell ermittelt werden. Er muss sich neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis nun auch wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell