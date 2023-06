Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag flüchtete in Blausein ein unbekannter Unfallverursacher. Ein verletzter Motorradfahrer blieb zurück.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 74-Jährige gegen 10.45 Uhr in der Ulmer Straße in Richtung Arnegg. Etwa auf Höhe Hausnummer 68 fuhr von rechts aus einem Grundstück ein unbekanntes Auto auf die Ulmer Straße ein. Danach bog es nach links in Richtung Ulm ab. Der Motorradfahrer bremste und versuchte auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Das Auto fuhr weiter. Das soll wenige Meter weiter angehalten haben. Eine ältere Frau sei auf der Beifahrerseite ausgestiegen und hätte in Richtung des gestürzten Motorradfahrers geschaut. Danach sei das Auto weiter gefahren. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer. Er kam mit nicht näher bekanntem Verletzungsgrad in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/9630-320) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen älteren Mann handeln. Der fuhr mit einem silbernen Kleinwagen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

