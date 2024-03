Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Mehrfamilienhaus in Niestetal: Etwa 150.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Niestetal-Heiligenrode. Ein in dem Drei-Parteien-Haus wohnender Mann bemerkte zunächst eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss. Das dort festgestellte Feuer war bereits derart fortgeschritten, dass Löschversuche seinerseits mit einem Feuerlöscher nicht mehr möglich waren. Beim Eintreffen der unmittelbar alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte hatten bereits alle weiteren anwesenden Bewohner das Haus unverletzt verlassen können. In der besagten Wohnung im Untergeschoss befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Durch den Brand wurde auch ein Fenster in der Erdgeschosswohnung in Mitleidenschaft gezogen, ansonsten entstand in dieser Wohnung und der im 1. Stock kein Schaden. Die Wohnung im Untergeschoss ist komplett ausgebrannt und unbewohnbar. Den Gesamtschaden schätzen die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf etwa 150.000 Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Donnerstag die Brandstelle aufgesucht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen zum aktuellen Ermittlungsstand nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

