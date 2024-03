POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 14-Jährige ist wieder da

Kassel (ots) - Kassel: Die Kasseler Polizei bietet am Freitag, dem 15. März 2024, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr eine kostenlose Fahrrad-Codierung im Fahrradparkhaus am Kasseler Rathaus an (Zufahrt über die Obere Karlsstraße oder den Rathaus Innenhof). Im Vorfeld ist jedoch eine Anmeldung mit Terminvergabe ...

mehr