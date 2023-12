Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruchsversuche in Apotheken

Viersen (ots)

In den Nächten vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag sowie vom zweiten Feiertag auf den 27. Dezember hat es in zwei Apotheken in Viersen Einbruchsversuche gegeben. Ob am Ende etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Den Einbruchsversuch in eine Apotheke an der Bahnhofstraße bemerkte eine Zeugin am Vormittag des zweiten Feiertags gegen 10.30 Uhr. Eine Glasschiebetür war aufgebrochen worden, so dass man sie aufschieben und auf diesem Weg die Apotheke betreten konnte. Gegen 2.45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ist die Polizei informiert worden, dass zwei dunkel gekleidete Personen mit Skimasken und einer Sporttasche aus der Apotheke in Richtung Innenstadt flüchten. Eine der beiden Personen sei kräftiger gewesen als die andere. Auch hier war eine Glasschiebetür aufgehebelt worden, so dass man die Apotheke betreten konnte. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen - wer hat in einer der beiden Nächte verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei /(1213)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell