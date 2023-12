Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend in der Hirschstraße in Karlsruhe wurde ein 46-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines Transporters gegen 18:15 Uhr offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Hirschstraße. An der Kreuzung zur Welfenstraße missachtete der 31-Jährige wohl die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers und kollidierte mit ihm. In Folge des Aufpralls wurde der 46-jährige Radler auf den Transporter aufgeladen und prallte dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug offenbar erst nach ca. 20 Metern zum Stillstand. Dort rutschte der Fahrradfahrer vom Transporter auf den Boden und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Aufprall wurde das Fahrrad im weiteren Verlauf gegen ein geparktes Auto geschleudert und beschädigte dieses. Der Zweiradfahrer erlitt mehrere Frakturen sowie eine Kopfverletzung. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

