Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vor einem Jahr den Führschein abgeben müssen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 44-Jähriger aus 67466 Lambrecht, welcher am 02.02.2024 um 15:10 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit einem Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann musste nach einer Trunkenheitsfahrt im März 2023 seinen Führerschein abgeben. Dies hinderte diesen offensichtlich nicht am heutigen Tag das Fahrzeug seiner Ehefrau, welche auf dem Beifahrersitz saß, zu nutzen. Nun kommt auf den Lambrechter ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Außerdem muss die Ehefrau des Fahrers sich strafrechtlich verantworten, da diese zuließ, dass ihr Mann ihr Fahrzeug nutzte.

