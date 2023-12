Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Teurer Einparkversuch - Totalschaden am Pkw

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.12.2023, gegen 14.30 Uhr, endete ein Einparkversuch mit einem Totalschaden des Pkw. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Robert-Bosch-Straße in eine Parklücke einzuparken. Der 88-Jährige sei mit seinem Fuß vom Bremspedal abgerutscht und auf dem Gaspedal gelandet. Der Pkw fuhr auf dem Parkplatz durch eine Hecke, streifte eine Straßenlaterne und überrollte einen Stromkasten. Im weiteren Verlauf kam der Pkw auf die Fahrbahn der Robert-Bosch-Straße, überfuhr eine weitere Hecke sowie drei Pfosten und kam schlussendlich an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der 88-Jährige sowie seine Mitfahrerin wurden nicht verletzt. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Neben der Polizei waren auch der Werkhof der Stadt Lörrach sowie ein Energiedienstunternehmen vor Ort.

