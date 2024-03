Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junger Täter greift Mann in Straßenbahn an: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am heutigen Montagmorgen in einer Straßenbahn in der Kasseler Nordstadt ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord waren kurz nach der Tat gegen 9:30 Uhr von Zeugen in die Holländische Straße gerufen worden. Wie das Opfer, ein 66-jähriger Mann aus Kassel, den Polizisten schilderte, waren er und der spätere Täter als Fahrgäste der in Richtung Vellmar fahrenden Tram unterwegs. Der junge Mann soll laut hörbar Medien mit seinem Handy abgespielt haben, woraufhin der 66-Jährige zwar nichts sagte, aber den Kopf schüttelte. Daraufhin habe ihn der wütende Unbekannte zunächst verbal beleidigt und im weiteren Verlauf kurz nach der Haltestelle "Wiener Straße" angegriffen, indem er ihn gegen den Oberkörper trat und mehrfach gegen den Kopf schlug. Der Täter verließ die Straßenbahn an der Haltestelle "Holländische Straße" und stieg anschließend in eine Tram, die in Richtung Innenstadt fuhr. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 66-Jährigen, der Kopfverletzungen erlitten hatte und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Von dem bislang unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 20 Jahre, etwa 1,70 Meter, dunkelhäutig, kurze schwarze Locken, weißes Basecap, schwarze Daunenjacke, grauer Kapuzenpullover, schwarze Hose und weiße Sneaker.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

