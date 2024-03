POL-HI: Auffälliges Pedelec bei Einbruchdiebstahl entwendet

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Zur Nachtzeit des 01.03.2024, in der Zeit zwischen 01:00-05:30 Uhr, kam es in einer Bäckereifiliale in der Leinstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten die Automatikschiebetür zur Fußgängerzone hin auf und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Anschließend durchsuchten sie offensichtlich sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht ...

