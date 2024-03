Polizei Münster

POL-MS: Räuberduo stiehlt Alkohol aus Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Mittwochabend (20.03., 21:15 Uhr) Alkohol aus einem Restaurant an der Neubrückenstraße geraubt und dabei einen 43-jährigen Mitarbeiter angegriffen.

Nach Angaben des Mitarbeiters wollte er aus dem Getränkelager des Restaurants, einer Garage, Getränke holen, als er dort einen Unbekannten sah. Dieser steckte diverse Flaschen Alkohol in seine Jacke. Eine Frau wartete augenscheinlich in der Nähe auf den Täter. Als der 43-Jährige den Täter aufforderte, die Flaschen zurückzustellen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der Unbekannte den Mitarbeiter mit einer Glasflasche in den Nacken. Anschließend flüchteten der Täter und seine Begleitung.

Der 43-Jährige beschreibt den Unbekannten als circa 40 Jahre alt und mit dunklen Haaren. Er soll ein schwarzes Basecap und eine schwarze Jacke mit weißem Schriftzug getragen haben. Seine Begleiterin sei circa 50 Jahre alt gewesen, habe blondes Haar und eine beige Jacke getragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

