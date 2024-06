Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240621.4 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub

Kiel (ots)

Donnerstagnachmittag überfiel eine Gruppe Jugendlicher einen 40-Jährigen in Elmschenhagen und beraubte ihn. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 40 Jahre alten Mannes sei er gegen 15:15 Uhr vom Tiroler Ring kommend in den Feldweg neben der Hermann-Löns-Schule gegangen und von dort in Richtung der Straße Wüstenfelde gelaufen. Dort sei er auf eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher getroffen, die unvermittelt mit Fäusten und einem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen hätten. Als er um Hilfe gerufen habe, sei die Gruppe in Richtung des dortigen Sportplatzes geflüchtet. Danach habe er festgestellt, dass sein Portemonnaie geraubt worden sei. Eine ärztliche Versorgung war nicht nötig.

Einen der Täter beschrieb er als etwa 16 Jahre alt, ca. 175cm groß und als Träger einer Zahnspange. Er soll mittelblondes Haar mit helleren Strähnen haben und mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Er habe mit leichtem osteuropäischem Akzent, möglicherweise polnisch, gesprochen und könnte Darius heißen.

Die anderen drei seien etwas jünger gewesen und sollen zwischen 170cm und 180cm groß sein. Alle hätten dunkles Haar und sollen akzentfrei deutsch gesprochen haben. Weitere Angaben zur Beschreibung liegen derzeit nicht vor.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweres Raubes ein. Personen, denen die Gruppe aufgefallen ist beziehungsweise bekannt vorkommt, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

