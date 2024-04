LPI-GTH: Bagger entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Eine unsachgemäß entsorgte Zigarette löste am Samstag gegen 16:55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Nach dem Rauchen hatte ein 24-jähriger Wohnungsinhaber eines Mehrfamilienhauses seinen noch glimmenden Zigarettenstummel in einem Kunststoffaschenbecher auf dem Balkon entsorgt. In der ...

