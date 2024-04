LPI-GTH: Feuer in der Bahnhofshalle entzündet

Wartburgkreis (ots) - Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in einer Kleingartenanlage kam es am Samstagabend in Seebach. Anlass war ein in einer Gartenlaube längere Zeit eingeschlossener Schäferhundwelpe, welcher bei sommerlichen Temperaturen kein Trinken und kein Futter mehr hatte. Das Tier konnte befreit werden, gegen den Hundehalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0087983/2024) ...

mehr