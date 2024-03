Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährliches Fahrmanöver auf der B9

Speyer (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW auf dem rechten Fahrstreifen der B9 in Richtung Germersheim. An Auffahrt Speyer-West fuhr ein "giftgrüner" PKW der Marke Skoda auf die B9 in gleicher Richtung auf. Der PKW nutzte hierfür jedoch nicht den Beschleunigungsstreifen, sondern fuhr direkt auf den rechten Fahrstreifen. In der Folge sah sich der 34-Jährige gezwungen nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern. Zwischen zwei Außenspiegeln beider Fahrzeuge kam es jedoch trotzdem zur Berührung, infolge dessen der Beifahrerspiegel des 34-Jährigen nach vorne geklappt wurde, Beschädigungen wurden zunächst nicht festgestellt. Der unbekannte Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, während der PKW des 34-Jährigen aufgrund des Ausweichmanövers zunächst ins Schlingern geriet, jedoch wieder eingefangen und am Fahrbahnrand zum Stillstand abgebremst wurde. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer erkundigten sich anschließend nach dem Wohlbefinden des 34-Jährigen, der sehr aufgelöst, ansonsten jedoch unverletzt war. Die beiden aufmerksamen Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt anschließend fort, der 34-Jährige fuhr von der Bundesstraße ab und verständigte hiesige Dienststelle.

Bei dem Skoda handelte es sich um einen Crossover/SUV, in "giftgrüner" Farbe und durchgehendem Leuchtband am Heck.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder dem grünen Skoda geben? Zeugen, die beiden aufmerksamen Verkehrsteilnehmer oder der Skoda-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell