Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Speyer (ots)

Am 17.03.2024, in der Zeit zwischen 10 - 18 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller in der Straße Am Germansberg. Das schwarz-orange-farbene Kleinkraftrad der Marke Generic war unter einem Vordach vor einem Mehrparteienhaus abgestellt und mittels Lenkradschloss und zusätzlichem Schloss am Vorderrad gesichert.

Wer hat zu oben genanntem Zeitraum Am Germansberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell