POL-PDLU: Speyer- Mehrere Trunkenheitsfahrten

Waldsee (ots) - Am 17.03.2024 gegen 18:30 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 69-Jährigen Mann in seinem PKW in der Albert-Einstein-Allee aufmerksam. Bei dem Mann konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Da sich keine Hinweise auf eine vorangegangene Fahrt unter Alkoholeinfluss ergaben, wurde lediglich der Schlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt präventiv sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

mehr