POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss verhindert

Frankenthal (ots) - Am 17.03.2024, gegen 06.45 Uhr, wurde in der Straße Am Strandbad, Höhe Unterführung B9, ein Verkehrsunfall gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife festgestellt werden, dass die Fahrerin, eine 23-jährige Frau aus Frankenthal, die Straße Am Strandbad in Richtung Benderstraße befuhr, in Höhe der Unterführung verlor sie die Kontrolle über ...

mehr