POL-PDLU: (Lambsheim) - Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots)

Am 17.03.2024, gegen 16.00 Uhr, wurde auf der K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die K2 in Richtung Lambsheim. Augenscheinlich aufgrund Alkoholeinflusses verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr zunächst rechts in den Grünstreifen und geriet nach Gegenlenken in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Pkw einer 60-jährigen Frau aus Großniedesheim. Hiernach überschlug sich der Pkw der 20-Jährigen und kam auf der Seite liegend im linksseitig Feld zum Stillstand. Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Die 60-Jährige und ihr 65-jähriger Beifahrer wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 23.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 20-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die K2 komplett gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

