Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Garage und Gartenhaus - Zeugen gesucht

Maxdorf (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, den 17.03.2024, zwischen 00:45 Uhr und 13.30 Uhr Zugang zu einer Garage und einem Gartenhaus in Maxdorf. Hierbei wurde ein E-Bike entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen des Gartenhauses entstand an diesem Sachschaden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-3130 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell