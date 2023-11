Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des LKA BW - Mutmaßliche Täter nach Geldautomatensprengung und Verfolgungsfahrt in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11. November 2023

Wie bereits berichtet, kam es am 11. November 2023 zur Festnahme von zwei 21-jährigen Männern nach einer Geldautomatensprengung in Wiernsheim (Enzkreis) mit anschließender Verfolgungsfahrt.

Die beiden niederländischen Staatsangehörigen stehen nach den bisherigen Ermittlungen im dringenden Verdacht, an der Automatensprengung beteiligt gewesen zu sein und sich hierdurch wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit schwerem Bandendiebstahl strafbar gemacht zu haben. In dem auf der BAB 6 verunfallten VW Golf, in dem sich der schwer verletzte dritte Tatverdächtige befand, wurde von der Polizei Bargeld in Höhe von rund 40.000 EUR aufgefunden, das nach ersten Erkenntnissen der Tat in Wiernsheim zuzuordnen ist.

Die beiden 21-Jährigen wurden am heutigen Sonntag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft jeweils Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Die beiden dringend Tatverdächtigen, die sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert haben, befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Bezüglich des schwer verletzten, bislang nicht ansprechbaren dritten Tatverdächtigen, dessen Identität derzeit noch geprüft wird, ist weiterhin die Entwicklung seines Gesundheitszustandes abzuwarten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell