Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall am Sülzerhof - Hinweise erbeten

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagabend (17.03.2024, 19:40 Uhr) verursachte ein 35-jähriger Radfahrer vermutlich an der L524 in Höhe des Sülzerhofes einen Unfall mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin. Statt seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen, flüchtete der 35-Jährige. Die Fahrradfahrerin, bei der es sich um ein junges Mädchen handelt, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ihr Fahrrad war nach dem Unfall beschädigt. Das Mädchen wurde durch einen aufmerksamen 49-jährigen Zeugen in der Straße "Hillensheimer Hof" in Mutterstadt angesprochen. Als sie ihm von dem Unfall erzählte, machte sich der Zeuge auf die Suche nach dem Unfallverursacher. Durch den engagierten Einsatz des 49-Jährigen konnte der 35-Jährige in Ludwigshafen-Ruchheim von der Polizei kontrolliert werde. Er war alkoholisiert (2,42 Promille laut Atemalkoholtest) und wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Der Polizeikräften gegenüber räumte er den Unfall sowie die Flucht ein. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unfallflucht verantworten müssen. Das Mädchen konnte nicht mehr angetroffen werden. Laut des Zeugen sei sie von ihrem Vater in einem weißen SUV abgeholt worden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet weitere Zeugen, insbesondere aber das unfallbeteiligte Mädchen, sich unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

