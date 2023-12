POL-KN: (Reichenau, Lkrs. KN) Diebstahl aus Opferstock (15.12.2023)

Schramberg (ots) - Die Polizei in Schramberg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 14.12.2023, 16 Uhr bis Freitagnachmittag, 14 Uhr, in der Schillerstraße in 78713 Schramberg ereignet hatte. In der Schillerstraße (Einbahnstraße) war am linken Fahrbahnrand ein Pkw Audi A6 abgeparkt. Offensichtlich streifte beim ...

