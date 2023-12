Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus (15.12.2023)

Donaueschingen (ots)

Gegen 9 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Hagelrainstraße zu einem Brand gekommen. Ein Anwohner meldete starken Qualm, der aus einem Appartement drang und verständigte Feuerwehr und Polizei. In der Wohnung eines 24-Jährigen war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Der Wohnungsinhaber konnte sich selbst aus der Wohnung retten, zog sich aber eine Rauchgasvergiftung zu und kam in eine Klinik. Alle weiteren Bewohner des Wohnblocks gelangten selbstständig ins Freie, wobei drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 39 und 64 Jahren ebenfalls Rauchvergiftungen erlitten. Sie kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Feuerwehr mit ihren rund 30 Helfern gelang es schnell, die Flammen in der Wohnung unter Kontrolle zu bringen. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell