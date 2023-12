Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Eine Leichtverletzte und über 20.000 Euro Blechschaden bei Vorfahrtsunfall auf der Tuttlinger Straße (15.12.2023)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von über 28.000 Euro ist bei einem Vorfahrtsunfall auf der Kreuzung Tuttlinger Straße / Oberdorfstraße am Freitagmorgen, gegen 10.45 Uhr, entstanden. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Oberdorfstraße in die Tuttlinger Straße einbiegen und übersah hierbei eine aus Richtung Windegg kommende 48-jährige Fahrerin eines VW. Bei der Kollision verletzte sich die Frau leicht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Audi.

