POL-PPRP: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Zehntausend Euro

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (15.02.2024) bedrohte ein 38-Jähriger zwei Polizisten in der Yorckstraße. Die Beamten wiesen gerade einen Falschparker in der Yorckstraße an, sein Auto umzuparken, als der, bis zu diesem Zeitpunkt unbeteiligte, 38-Jährige hinzukam und sein Auto absichtlich falsch parkte. Er stieg dann aus, bedrohte die Beamten und forderte sie auf, die Leute nicht zu schikanieren. Der 38-Jährige wurde durch die Polizisten kontrolliert und ...

