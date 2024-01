BPOLD-B: Gesuchten Mann auf der Autobahn 15 festgenommen

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Freitag zwei Graffiti-Sprüher vorläufig fest. Kräfte der Bundespolizei bemerkten um 23:35 Uhr zwei Männer im Gleisbereich, nahe des S-Bahnhofs Halensee. An einem abgestellten Zug in der Nähe der Männer entdeckten die Beamtinnen und Beamten eine frische Beschmierung von circa 15 Quadratmeter. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte mehrere ...

