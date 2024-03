Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfall mit Velomobil

Römerberg (ots)

Am Sonntag um 15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L507 und K25 zwischen den Ortschaften Römerberg / Schwegenheim / Lingenfeld zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem sogenanntes Velomobil (meist ein vollverkleidetes Liegedreirad). Ein 48-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der K25 von Römerberg-Mechtersheim in Richtung Schwegenheim, im Kreuzungsbereich zur L507 übersah er die bevorrechtigte 54-jährige Velomobilfahrerin, die von Lingenfeld kam und kollidierte mit ihrem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß stürzte die 54-Jährige und verletzte sich leicht am Arm. Eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst lehnte sie ab. Am PKW des 48-Jährigen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Am Velomobil entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

