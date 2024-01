POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr durch Porsche Fahrer

Prüm (ots) - Am Donnerstag, 18.01.24 in der Zeit zwischen 13:00 - 16:30 Uhr kam es in der Tiergartenstraße auf Höhe der Hausnummer 84 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der am Straßenrand in Richtung Tafel geparkte silberne PKW wurde auf der gesamten Fahrerseite, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine ...

mehr