Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unsachgemäß entsorgte Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine unsachgemäß entsorgte Zigarette löste am Samstag gegen 16:55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Nach dem Rauchen hatte ein 24-jähriger Wohnungsinhaber eines Mehrfamilienhauses seinen noch glimmenden Zigarettenstummel in einem Kunststoffaschenbecher auf dem Balkon entsorgt. In der Folge schmolz der Aschenbecher. Die Glut sowie heiße Asche beschädigten in der Folge noch ein Möbelstück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. (ml)

