Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240626.2 Kiel: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Kiel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Preetz zu einem Raubüberfall, bei dem ein 24-Jähriger verletzt wurde. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Nach Angaben des 24-Jährigen befand er sich heute früh gegen 03:30 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte, als er in Höhe An der Mühlenau 3 von einer Person angesprochen worden sei. Diese habe plötzlich auf ihn eingeschlagen, im Anschluss seien zwei weitere Personen auf ihn zugekommen und hätten ihn zu Boden gebracht. Das Trio hätte anschließend sein Handy und sein Hemd geraubt. Er kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

In einer ersten Vernehmung gab er an, dass der Mann, der ihn angesprochen habe, ungefähr in seinem Alter sei, Michael heiße und von kleiner Statur sein soll. Er soll eine auffällige silberne Halskette und schwarze Kleidung getragen haben. Die beiden anderen Täter sollen ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein und hätten blondes beziehungsweise hellbraunes Haar gehabt. Weitere Angaben konnte der 24-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

Die Plöner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen schweren Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

