Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 19. - 21.01.2024

Jever/Schortens (ots)

Unbekannte entfernen Kanaldeckel

Am 10.02.2024, zwischen 01:30 Uhr und 04:37 Uhr, heben unbekannte Täter mehrere Kanaldeckel im Bereich Kostverloren und Krummellenbogenstraße in Jever aus ihren Öffnungen. In einem Fall wäre ein Fahrzeugführer beinahe aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse auf den offenen Kanalschacht gefahren. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Am 10.02.2024, zwischen 01:30 Uhr und 05:15 Uhr, kommt es zu einer Sachbeschädigung in der Schlachtstraße in Jever. Hierbei wird die zur Straße gerichtete Fensterscheibe einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus beschädigt. Der bzw. die Täter flüchten anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Kennzeichendiebstahl in Schortens

In der Zeit vom 09.02.2024, 17:30 Uhr, bis 10.02.2024, 08:00 Uhr, wird das hintere Kennzeichen eines Postzustellfahrzeuges entwendet. Das Fahrzeug befand sich im fraglichen Zeitraum geparkt auf einem Parkplatz eines Paketzustellunternehmens in der Weserstraße in Schortens. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell