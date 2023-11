POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Radfahrer von Auto touchiert - Polizei sucht flüchtige Fahrerin

Duisburg (ots) - Bereits in der Nacht zu Freitag (3. November, gegen 1:30 Uhr) haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig an der Haltestelle Duisburg Hochfeld-Süd an der Wanheimer Straße gesprengt. Die Täter machten keine Beute; am Automaten entstand Sachschaden. Das Kriminalkommissariat 36 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an ...

