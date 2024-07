Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Alkoholisierter Motorradfahrer schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, den 20.07.2024, gegen 23:50 Uhr, wurde von einem aufmerksamen Zeugen ein junger Motorradfahrer in Ocholt gemeldet, der augenscheinlich alkoholisiert war. Der Zeuge hat engagiert versucht den 25-jährigen Motorradfahrer vor einer Weiterfahrt zu hindern, um ihn und die anderen Mitmenschen im Straßenverkehr zu schützen. Dieser ließ sich jedoch nicht von einer Weiterfahrt abhalten und stieg ein weiteres Mal auf sein Motorrad. In Mansie verlor der junge Mann in einer Linkskurve dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise war der Motorradfahrer nach dieser gefährlichen Spritztour vor Ort noch ansprechbar, aber schwer verletzt. Der Mann wurde anschließend im Krankenhaus versorgt. Der alkoholisierte junge Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Es wird eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell