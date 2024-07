Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240708-3: Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Kerpen und Bedburg (ots)

Polizisten ordneten Blutproben an

Polizisten kontrollierten am Wochenende zwei Autofahrer (29, 45) in Bedburg und Kerpen-Horrem. Atemalkoholtests bei den Beschuldigten zeigten jeweils einen Wert von über 1 Promille an. Die Beamten ordneten in allen Fällen Blutproben an und fertigten Anzeigen.

Am Freitagabend (5. Juli) um 23.15 Uhr führten Polizisten bei einem Autofahrer (29) in Kerpen-Horrem eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Den Beamten fiel bei der Kontrolle auf, dass von dem Verdächtigen ein starker Alkoholgeruch ausging. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Auf Anordnung entnahm ein Arzt eine Blutprobe auf der Polizeiwache. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten.

In derselben Nacht (6. Juli) gegen 3.30 Uhr kontrollierten Beamte in Bedburg den Fahrer eines Ford (45). Von dem Autofahrer ging ein starker Alkoholgeruch aus. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Beschuldigte gab zudem in einem Gespräch an, dass er regelmäßig Drogen konsumiere. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Anschließend entnahm ein Arzt eine Blutprobe auf der Polizeiwache. Zudem besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren ist.

Am gleichen Tag um 21.15 Uhr kontrollierten Beamte den 45-Jährigen erneut. Zuvor sei aufmerksamen Zeugen aufgefallen, wie er schwankend in denselben Ford gestiegen und losgefahren sei. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Ein Drogenvortest reagierte erneut positiv auf Kokain und zudem positiv auf Cannabis sowie Amphetamin. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe in einem Krankenhaus.

In allen Fällen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen hinsichtlich diverser Verkehrsstraftaten aufgenommen. (ko/jus)

