Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240705-3: E-Scooterfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallursache

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Pulheim sind am Donnerstagabend (4. Juli) ein Auto und ein E-Scooter kollidiert. Hierbei zog sich der E-Scooterfahrer (16) leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand soll der Fahrer (20) eines Audis gegen 21 Uhr auf der Venloer Straße in Fahrtrichtung Hackenbroicher Straße an einer Ampel gewartet haben. Beim Abbiegen nach links auf die Rathausstraße ist er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden E-Scooter zusammengestoßen. Durch den Aufprall sei der 16-Jährige mit seinem E-Scooter gestürzt.

Hinzugerufene Polizisten sicherten Spuren und nahmen den Unfall auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (ko)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell