POL-REK: 240705-1: Polizisten stellen mutmaßlichen Drogendealer

Pulheim (ots) - Kriminalbeamte ermitteln Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten die in Gebäude in Pulheim eingebrochen sein sollen. In einem Fall drangen die Täter am frühen Donnerstagmorgen (4. Juli) in ein Blumengeschäft und in einem Weiteren in der Nacht zu Mittwoch (3. Juli) in eine Wohnung ein. Kriminalbeamte nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

