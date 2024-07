Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240704-2: Zeugensuche nach Einbruchsdelikten

Pulheim (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten die in Gebäude in Pulheim eingebrochen sein sollen. In einem Fall drangen die Täter am frühen Donnerstagmorgen (4. Juli) in ein Blumengeschäft und in einem Weiteren in der Nacht zu Mittwoch (3. Juli) in eine Wohnung ein. Kriminalbeamte nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachen Unbekannte zwischen Dienstagabend (2. Juli) 18.30 Uhr und Mittwochmorgen (3. Juli) 8.30 Uhr in ein Haus an der Von-Harff-Straße ein und durchwühlten Büroräume und eine Wohnung. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Gegen 3.30 Uhr hebelten Diebe die Tür eines Blumengeschäfts an den Venloerstraße auf und entwendeten Bargeld.

In beiden Fällen fuhren alarmierte Polizisten zu den Tatorten, sicherten Spuren und nahmen Strafanzeigen auf. (sc)

