Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240703-2: Drei Kraftfahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

Hürth, Bergheim, Pulheim (ots)

Polizisten ordneten Blutproben an

Polizisten haben am Dienstag (2. Juli) und Mittwoch (3. Juli) allgemeine Verkehrskontrollen in Bergheim, Hürth und Pulheim durchgeführt. Drogenvortests bei den Betroffenen (16, 23 ,40) zeigten jeweils ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Die Beamten ordneten in allen drei Fällen Blutproben an und fertigten Anzeigen.

Am Dienstag gegen 10 Uhr führten Beamte eine Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer (23) in Hürth-Hermülheim auf der Max-Planck-Straße durch. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Pupillen des 23-Jährigen stark verkleinert und die Augen gerötet waren. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, welche eine Ärztin in einem Krankenhaus entnahm.

Am gleichen Tag um 12.10 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Kreisstraße (K) 41 in Bergheim-Paffendorf den Fahrer eines E-Scooters (40). Den Beamten fielen geröteten Bindehäute und stark verengte Pupillen bei dem Verkehrsteilnehmer auf. Nach dem positiven Ergebnis des Drogenvortests entnahm ein Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe.

In der Nacht zu Mittwoch stoppten Uniformierte um 00.15 Uhr einen E-Scooterfahrer (16) auf der Von-Humboldt-Straße in Pulheim. Seine Pupillen reagierten nicht auf Lichteinfall. Nach einem positiven Drogenvortest kontaktierten die Beamten Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen. Ein Arzt entnahm später auf Anordnung eine Blutprobe auf einer Polizeiwache.

In allen Fällen untersagten die Beamten den Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (ko/jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell