Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240702-4: Einbrecher vorläufig festgenommen

Frechen (ots)

Zeugen melden verdächtiges Verhalten

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (2. Juli) in Frechen-Königsdorf einen mutmaßlichen Einbrecher (19) vorläufig festgenommen. Nach zwei flüchtigen Komplizen wird derzeit gefahndet.

Gegen 3 Uhr meldet ein Zeuge über den Notruf, dass er drei Personen sehen könne, die über ein Fenster in ein Restaurant an der Aachener Straße geklettert seien. Dank der Personenbeschreibung erkannten die alarmierten Polizisten wenig später in Tatortnähe einen Verdächtigen. Schnell stellten die Beamten fest, dass der polizeibekannte Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Rauschmittel. Sie stellten die Drogen sicher und nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest.

Die zwei Flüchtigen sollen zur Tatzeit einen beigen und einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe des Bahnhofs Königsdorf verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell