POL-REK: 240702-1: Mit Auto vor Hauswand zum Stehen gekommen

Frechen (ots) - Weitere Autofahrerin durch Bruchstücke leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (1. Juli) in Frechen ist der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zuvor sei der Mann bereits an einem weiteren Unfall beteiligt gewesen. Dabei ...

mehr