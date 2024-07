Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240701-4: 14-Jähriger und 12-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Angehörige eines Unfallbeteiligten soll alkoholisiert Auto gefahren sein

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Lechenich sind am Samstagabend (29. Juni) zwei Jugendliche (12, 14) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Jungen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen zufolge war ein Autofahrer (49) gegen 19 Uhr auf der Straße "Zur alten Burg" in Richtung Lechenich unterwegs. Zeitgleich sollen ein 12-Jähriger und ein 14-Jähriger auf der Herriger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Lechenich gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die Unfallbeteiligten an einer Kreuzung zusammen. Dabei stürzten die Jugendlichen und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Währenddessen erschien eine Angehörige (49) des 14-Jährigen mit ihrem Auto am Unfallort. In einem Gespräch stellten die Beamten Ausfallerscheinungen, wie einen schwankenden Gang fest. Zudem roch sie nach Alkohol. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille an. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe bei der Frau an, die ein Notarzt vor Ort entnahm. Zudem stellten sie den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sc)

