POL-WAF: Ahlen. Unfallbeteiligter Autofahrer gesucht

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Donnerstag, 18.4.2024, 7.20 Uhr an einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Im Pattenmeicheln/Im Linger in Ahlen beteiligt war. Ein 58-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pedelec den rechten Gehweg der Straße Im Pattenmeicheln in Richtung August-Kirchner-Straße. Als der Ahlener die Einmündung passierte, kam es zu einem Kontakt mit dem Pkw eines Unbekannten, der aus der Straße Im Linger kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige und verletzte sich. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den Gestürzten und fuhr weiter. Angaben zu dem Flüchtigen sowie dem Auto kann der Ahlener nicht machen. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

