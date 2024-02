Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hang hinabgestürzt

Kaiserslautern (ots)

Bei der Polizei gingen am Sonntagmorgen mehrere Anrufe aus dem nördlichen Stadtgebiet ein. Anwohner meldeten, dass ein Mann um Hilfe schrie, nachdem er einen Hang in der Otterberger Straße hinuntergestürzt war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den verletzten 63-Jährigen bergen. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den Gestürzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge, lag die Ursache des Sturzes wohl in der Alkoholisierung des Mannes. Eine Fremdeinwirkung kann nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. |kfa

