Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlung

LPI Gotha (ots)

Am 27. Juli 2023 gegen 17.00 Uhr begaben sich sechs bis dahin unbekannte Personen in einen Supermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt und entwendeten anschließend Waren im Wert von rund 1.500 Euro. In der weiteren Folge wollten die Unbekannten die Waren mit Hilfe eines VW und eines Renault abtransportieren. An den Fahrzuegen waren falsche Kennzeichen angebracht. Da die Täter anschließend bei ihrer Tatausführung entdeckt wurden, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0195148/2023) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell