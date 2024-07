Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240107-1: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht angeordnet

Bedburg (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei

Dank eines aufmerksamen Mannes (55) haben Polizisten am Freitagabend (28. Juni) dem Fahrer eines VW Fox (58) in Bedburg die Weiterfahrt untersagt. Dem Autofahrer wird vorgeworfen, an einem Verkehrsunfall mit Sachschaden beteiligt gewesen und vom Unfallort davongefahren zu sein. Außerdem steht er im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

Laut ersten Ermittlungen sei der 55-Jährige gegen 20.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung des Kreisverkehrs an der Friedrich-Wilhelm-Straße und der Kölner Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 58-Jährige von der Klosterstraße kommend in den Kreisverkehr gefahren und habe diesen in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der VW-Fahrer in Höhe der Hausnummer 28 über die Mittellinie gefahren und habe dabei mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des Skodas touchiert. Danach sei der Fahrer des Fox in Richtung Graf-Selm-Straße weitergefahren.

Der Skodafahrer wendete und fuhr dem Flüchtigen hinterher. Dieser hielt schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Arnold-Freund-Straße an. Der 55-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten befragten die Unfallbeteiligten und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem VW-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Sie ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm, und untersagtem ihm die Weiterfahrt.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (ko/jus)

