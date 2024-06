Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240628-3: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Brühl (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam und Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Freitagnachmittag (28. Juni) hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Brühl schwerste Verletzungen erlitten. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Seniorin und flogen sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Nach ersten Ermittlungen soll die Radfahrerin gegen 15.20 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung zur Heinrich-Esser-Straße sei sie in den Kreisverkehr eingefahren um dann ihre Fahrt entlang der Konrad-Adenauer-Straße fortzusetzen. Zeitgleich soll ein Autofahrer (63) über die Heinrich-Esser-Straße in den Kreisverkehr eingefahren sein. An der Ausfahrt in Richtung Konrad-Adenauer-Straße kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall stürzte die Radfahrerin und zog sich dabei die schwersten Verletzungen zu. Nach derzeitigem Sachstand trug die Rentnerin keinen Fahrradhelm.

Aktuell ist die Unfallstelle zwecks Spurensicherung und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Polizisten leiten den auflaufenden Verkehr ab. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis etwa 18 Uhr erforderlich sein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt am Einsatzort bei der Dokumentation der Spurenlage.

Beamte des Verkehrskommissariats sind informiert und haben bereits die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell